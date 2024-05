Starker Wochentag in Wien: ATX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Wien zuversichtlich.

Schlussendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,97 Prozent fester bei 3 722,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 118,479 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,053 Prozent leichter bei 3 684,65 Punkten in den Handel, nach 3 686,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 722,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 682,55 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wurde der ATX auf 3 554,82 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, lag der ATX bei 3 366,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 176,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,09 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 722,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Verbund (+ 5,19 Prozent auf 75,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 5,13 Prozent auf 20,70 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,74 Prozent auf 117,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,58 Prozent auf 44,90 EUR) und voestalpine (+ 1,42 Prozent auf 25,80 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen Telekom Austria (-1,06 Prozent auf 8,41 EUR), DO (-1,06 Prozent auf 150,00 EUR), CA Immobilien (-1,00 Prozent auf 29,68 EUR), Österreichische Post (-0,46 Prozent auf 32,20 EUR) und Wienerberger (+ 0,11 Prozent auf 35,22 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die CA Immobilien-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 385 334 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 24,719 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

