ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
20.12.2025 05:19:05
Stock-Split Watch: Is ASML Next?
Investors love to speculate about stock splits, and one of the more obvious targets for a split has been ASML (NASDAQ: ASML), the Netherlands-based company that is the world's only manufacturer of extreme ultraviolet (EUV) lithography machines. Those are massive, highly complex machines that chip manufacturers like Taiwan Semiconductor rely on to make the world's most advanced semiconductors.ASML is a candidate for a stock spilt not because of its business model, but because of its share price, which is now hovering above $1,000. That puts the stock in rare company, as only 18 publicly traded companies out of more than 10,000 have a share price above $1,000. In general, the higher a company's individual share price, the more likely it is to consider a stock split.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)