STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich leichter

Der STOXX 50 erleidet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,85 Prozent leichter bei 4 416,14 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,173 Prozent leichter bei 4 446,44 Punkten in den Handel, nach 4 454,15 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 446,44 Punkte, das Tagestief hingegen 4 414,63 Zähler.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 1,56 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 03.09.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 512,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 508,77 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wurde der STOXX 50 auf 3 852,23 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,92 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 1,74 Prozent auf 38,03 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,85 Prozent auf 25,43 GBP), HSBC (+ 0,72 Prozent auf 6,81 GBP), Novartis (+ 0,50 Prozent auf 97,72 CHF) und AstraZeneca (+ 0,35 Prozent auf 119,88 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Enel (-1,98 Prozent auf 6,98 EUR), GSK (-1,97 Prozent auf 14,66 GBP), Richemont (-1,69 Prozent auf 131,25 CHF), SAP SE (-1,57 Prozent auf 200,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,55 Prozent auf 56,46 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 24 840 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 472,269 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at