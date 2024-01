STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Montagmittag schwächer

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent auf 4 454,69 Punkte zurück. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,886 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,038 Prozent auf 4 461,80 Punkte an der Kurstafel, nach 4 463,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 438,49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 470,41 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 523,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 144,43 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 017,83 Punkten berechnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Ferrari (+ 0,65 Prozent auf 307,10 EUR), UniCredit (+ 0,45 Prozent auf 25,90 EUR), Infineon (+ 0,40 Prozent auf 35,28 EUR), SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 137,54 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,05 Prozent auf 62,58 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Eni (-1,94 Prozent auf 15,15 EUR), BMW (-0,74 Prozent auf 99,92 EUR), Bayer (-0,68 Prozent auf 34,98 EUR), Allianz (-0,47 Prozent auf 242,75 EUR) und Deutsche Telekom (-0,47 Prozent auf 22,33 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 729 213 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 344,044 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,81 erwartet. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at