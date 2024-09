STOXX-Handel Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter

Am Freitag verlor der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,69 Prozent auf 4 733,60 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,130 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,178 Prozent auf 4 806,59 Punkte an der Kurstafel, nach 4 815,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 4 732,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 829,28 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 4,48 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 575,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.06.2024, bei 5 069,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.09.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 238,26 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,89 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 1,33 Prozent auf 206,00 EUR), Enel (+ 0,51 Prozent auf 7,05 EUR), UniCredit (+ 0,01 Prozent auf 36,90 EUR), Bayer (-0,22 Prozent auf 28,91 EUR) und SAP SE (-0,38 Prozent auf 190,72 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-3,54 Prozent auf 28,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,32 Prozent auf 477,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,97 Prozent auf 92,00 EUR), BASF (-2,89 Prozent auf 43,42 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,65 Prozent auf 58,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 630 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 321,008 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Die Stellantis-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at