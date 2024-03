STOXX-Handel: STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,09 Prozent höher bei 4 409,29 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,056 Prozent schwächer bei 4 402,73 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 405,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 417,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 394,34 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 26.02.2024, einen Wert von 4 291,72 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 4 078,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, einen Wert von 3 801,29 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 7,75 Prozent. Bei 4 420,04 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 010,21 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,87 Prozent auf 43,77 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,67 Prozent auf 443,90 EUR), UniCredit (+ 1,37 Prozent auf 34,53 EUR), SAP SE (+ 1,15 Prozent auf 182,82 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,12 Prozent auf 40,29 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rio Tinto (-2,00 Prozent auf 49,13 GBP), BP (-1,06 Prozent auf 5,01 GBP), BAT (-0,65 Prozent auf 23,60 GBP), National Grid (-0,51 Prozent auf 10,64 GBP) und RELX (-0,25 Prozent auf 34,20 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10 101 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 530,308 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Santander-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

