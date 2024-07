SÜSS Microtec-Aktie dank frischer Kaufempfehlung deutlich höher

Der starke Anstieg bei SÜSS Microtec in den vergangenen neun Monaten hindert Experten nicht an weiterem Optimismus.

Davon ließen sich die Anleger am Donnerstag anstecken, der Kurs des SDAX -Unternehmens SÜSS MicroTec zog via XETRA zuletzt um 4,91 Prozent an auf 68,40 Euro nach einer Kaufempfehlung der a href="/aktien/deutsche_bank-aktie">Deutschen Bank. Sie setzten ihre Rekordrally fort und wurden in der Spitze erstmals zu 70 Euro gehandelt. Allein in diesem Jahr haben die Aktien schon knapp 150 Prozent gewonnen. Seit Oktober 2023 haben sie sich mehr als vervierfacht.

Das Unternehmen gilt mit seinen Anlagen und Prozesslösungen als Zulieferer für die Halbleiterbranche und damit auch als Profiteur der Fantasie für Künstliche Intelligenz. Nach Jahren durchwachsener Ergebnisse sei das Unternehmen zurück in der Erfolgsspur, argumentierte Analyst Michael Kuhn für seine Ersteinschätzung der Aktie mit "Buy". Die Umsatzdynamik nehme zu und die Profitabilität erhole sich dank einer Portfoliobereinigung unter dem neuen Management. Mit einem Kursziel von 83 Euro sieht er noch etwa 20 Prozent Potenzial.

