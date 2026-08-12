UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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12.08.2026 14:05:02
Switzerland pushes ahead with post-Credit Suisse crackdown
Financial regulator may be given greater powers to intervene at troubled banks and levy finesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu UBS
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13.08.26
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13.08.26
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13.08.26
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Analysen zu UBS
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|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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|12.01.26
|UBS Underweight
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|10.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
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|30.04.26
|UBS Equal Weight
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|29.04.26
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