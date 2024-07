Symrise-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise zum Start in die Berichtssaison der Chemiebranche für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Mit seinen Prognosen für das operative Quartalsergebnis liege er im Schnitt leicht über den Konsensschätzungen und beim Umsatz leicht darunter, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Der deutlichste Unterschied mache sich auf Ebitda-Niveau in den Teilsektoren Spezialitäten und Argar bemerkbar, wo er im Spezialitätenbereich 4 Prozent über und im Agrarsektor 8 Prozent unter dem Konsens liege.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 14:42 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 114,55 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 16,98 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 26 001 Symrise-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 ging es für das Papier um 16,2 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Symrise voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024 / 19:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2024 / 19:32 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.