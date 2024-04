TecDAX aktuell: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,56 Prozent fester bei 3 305,34 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 489,725 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 3 288,11 Punkte an der Kurstafel, nach 3 286,91 Punkten am Vortag.

Bei 3 332,14 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 286,29 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 3,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 3 423,03 Punkten. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 24.01.2024, mit 3 339,16 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, lag der TecDAX noch bei 3 300,46 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,579 Prozent zurück. Bei 3 490,44 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. 3 175,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,96 Prozent auf 31,58 EUR), AIXTRON SE (+ 3,27 Prozent auf 23,39 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,57 Prozent auf 52,98 EUR), Nemetschek SE (+ 1,53 Prozent auf 83,05 EUR) und United Internet (+ 1,00 Prozent auf 22,16 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-37,38 Prozent auf 8,88 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,17 Prozent auf 101,40 EUR), Nordex (-1,09 Prozent auf 12,72 EUR), ATOSS Software (-1,03 Prozent auf 239,50 EUR) und Siltronic (-1,03 Prozent auf 76,90 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 11 928 007 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 193,876 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,08 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

