TecDAX aktuell: TecDAX am Mittag im Plus

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr verbucht der TecDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 3 438,14 Punkte. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 522,931 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,189 Prozent auf 3 435,72 Punkte an der Kurstafel, nach 3 429,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 434,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 444,82 Zähler.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 324,62 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 04.12.2023, einen Stand von 3 186,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bei 3 245,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,42 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 444,82 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 3,41 Prozent auf 28,17 EUR), ATOSS Software (+ 2,23 Prozent auf 252,50 EUR), Nordex (+ 2,20 Prozent auf 11,61 EUR), SMA Solar (+ 1,27 Prozent auf 59,60 EUR) und Kontron (+ 1,12 Prozent auf 21,60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,46 Prozent auf 18,84 EUR), EVOTEC SE (-1,94 Prozent auf 13,68 EUR), HENSOLDT (-1,39 Prozent auf 34,00 EUR), United Internet (-1,33 Prozent auf 22,20 EUR) und Sartorius vz (-1,19 Prozent auf 347,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 056 654 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 202,327 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

2024 präsentiert die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

