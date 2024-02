TecDAX aktuell: TecDAX beendet den Montagshandel in der Verlustzone

Der TecDAX verlor schlussendlich an Wert.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,70 Prozent auf 3 384,97 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 512,885 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,509 Prozent tiefer bei 3 391,57 Punkten in den Handel, nach 3 408,93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 374,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 393,56 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 19.01.2024, einen Stand von 3 267,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 107,47 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wurde der TecDAX auf 3 268,12 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 436,25 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3,47 Prozent auf 35,18 EUR), JENOPTIK (+ 0,86 Prozent auf 30,32 EUR), EVOTEC SE (+ 0,62 Prozent auf 13,75 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,58 Prozent auf 55,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,38 Prozent auf 22,27 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Bechtle (-5,53 Prozent auf 46,51 EUR), SMA Solar (-3,31 Prozent auf 52,50 EUR), ATOSS Software (-2,79 Prozent auf 244,00 EUR), TeamViewer (-2,65 Prozent auf 13,59 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,60 Prozent auf 20,23 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 3 817 041 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 193,094 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,02 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent bei der freenet-Aktie an.

