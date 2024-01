TecDAX aktuell: TecDAX gibt letztendlich nach

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,99 Prozent tiefer bei 3 228,75 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 478,312 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0,191 Prozent leichter bei 3 254,96 Punkten, nach 3 261,19 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 260,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 190,33 Punkten lag.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 3,47 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, notierte der TecDAX bei 3 186,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 2 983,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der TecDAX bei 2 996,66 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 3,44 Prozent auf 88,60 EUR), MorphoSys (+ 2,85 Prozent auf 34,28 EUR), SMA Solar (+ 2,06 Prozent auf 57,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,90 Prozent auf 25,76 EUR) und Nordex (+ 1,51 Prozent auf 9,97 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-18,30 Prozent auf 17,50 EUR), Sartorius vz (-3,14 Prozent auf 320,80 EUR), AIXTRON SE (-2,96 Prozent auf 34,45 EUR), Infineon (-2,05 Prozent auf 34,92 EUR) und Nemetschek SE (-1,75 Prozent auf 74,06 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 7 003 067 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 160,647 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die United Internet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Mit 7,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

