Drägerwerk vz. Aktie

WKN: 555063 / ISIN: DE0005550636

Kursverlauf 29.04.2026 15:59:01

TecDAX aktuell: TecDAX im Plus

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,45 Prozent auf 3 613,01 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507,378 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,489 Prozent fester bei 3 614,25 Punkten, nach 3 596,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 608,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 636,43 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,80 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der TecDAX 3 349,65 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Stand von 3 577,09 Punkten. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 3 606,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,311 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 858,70 Punkten. Bei 3 322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 6,14 Prozent auf 74,35 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 55,07 EUR), AIXTRON SE (+ 3,49) Prozent auf 44,50 EUR), JENOPTIK (+ 2,92 Prozent auf 32,38 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,80 Prozent auf 176,40 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-3,15 Prozent auf 34,15 EUR), SAP SE (-2,54 Prozent auf 145,10 EUR), QIAGEN (-2,21 Prozent auf 28,48 EUR), Drägerwerk (-1,95 Prozent auf 90,50 EUR) und Kontron (-1,81 Prozent auf 20,64 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 4 122 792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 173,919 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

17.04.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
AIXTRON SE 46,73 4,75% AIXTRON SE
ATOSS Software AG 79,20 -2,34% ATOSS Software AG
Deutsche Telekom AG 27,53 0,99% Deutsche Telekom AG
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 89,60 0,67% Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
Elmos Semiconductor 183,20 3,15% Elmos Semiconductor
freenet AG 27,22 1,80% freenet AG
Infineon AG 57,25 3,26% Infineon AG
JENOPTIK AG 33,24 3,81% JENOPTIK AG
Kontron 21,30 2,21% Kontron
QIAGEN N.V. 29,39 2,62% QIAGEN N.V.
SAP SE 144,32 -0,89% SAP SE
Siemens Healthineers AG 34,87 3,10% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 79,70 7,05% Siltronic AG
TeamViewer 4,73 -0,50% TeamViewer

TecDAX 3 697,16 1,99%

