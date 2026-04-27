LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt kommentierte am Freitag die Resultate des ersten Quartals. Die ausstehenden Leistungsverpflichtungen im Cloud-Bereich seien stark gewesen und das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Management sei auch auf die Bedenken hinsichtlich der KI eingegangen und habe einen eher störungsfreien Übergang signalisiert. Eine leichte Anpassung des Kursziels ergab sich für ihn nur in US-Dollar wegen angepasster Währungsannahmen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:14 / GMT



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