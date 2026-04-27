SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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27.04.2026 08:42:34

SAP SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt kommentierte am Freitag die Resultate des ersten Quartals. Die ausstehenden Leistungsverpflichtungen im Cloud-Bereich seien stark gewesen und das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Management sei auch auf die Bedenken hinsichtlich der KI eingegangen und habe einen eher störungsfreien Übergang signalisiert. Eine leichte Anpassung des Kursziels ergab sich für ihn nur in US-Dollar wegen angepasster Währungsannahmen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Overweight
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
147,42 € 		Abst. Kursziel*:
49,23%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
148,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,45%
Analyst Name::
Sven Merkt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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