SAP Aktie
|148,20EUR
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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Sven Merkt kommentierte am Freitag die Resultate des ersten Quartals. Die ausstehenden Leistungsverpflichtungen im Cloud-Bereich seien stark gewesen und das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen um etwa sechs Prozent übertroffen. Das Management sei auch auf die Bedenken hinsichtlich der KI eingegangen und habe einen eher störungsfreien Übergang signalisiert. Eine leichte Anpassung des Kursziels ergab sich für ihn nur in US-Dollar wegen angepasster Währungsannahmen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 21:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Overweight
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
147,42 €
|
Abst. Kursziel*:
49,23%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
148,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,45%
|
Analyst Name::
Sven Merkt
|
KGV*:
-
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