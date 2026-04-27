SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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27.04.2026 07:50:22

SAP SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 250 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Softwarekonzerns hätten die Branchensorgen aufgrund der Berichte über die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Konkurrenten und Partnerunternehmen gemildert, schrieb Nay Soe Naing in seiner Einschätzung vom Sonntag. Das Management habe zwar betont, der Konzern sei nicht immun gegen die Auswirkungen eines längeren Konflikts. Doch der Experte geht im Basisszenario von dessen baldigem Ende aus. Er kappte allerdings seine kurzfristigen Wachstumsschätzungen etwas./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 16:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
147,84 € 		Abst. Kursziel*:
45,43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
148,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,07%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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