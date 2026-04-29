SAP Aktie
|144,32EUR
|-1,30EUR
|-0,89%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Präsentation von Konzernchef Christian Klein auf der SAP-Veranstaltung "SAPPHIRE" vom 11. bis 13. Mai dürfte das Thema Daten und Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus stehen mit der Botschaft, dass Datenqualität und Kontext entscheidend seien, um KI erfolgreich für bessere Geschäftsentscheidungen zu nutzen, schrieb Michael Briest am Dienstag in seinem Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
149,10 €
|
Abst. Kursziel*:
37,49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
144,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,05%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAP SE
|
01.05.26
|EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
01.05.26
|EQS-PVR: SAP SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX bewegt sich am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX sackt zum Start ab (finanzen.at)