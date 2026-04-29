SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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29.04.2026 07:24:21

SAP SE Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Präsentation von Konzernchef Christian Klein auf der SAP-Veranstaltung "SAPPHIRE" vom 11. bis 13. Mai dürfte das Thema Daten und Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus stehen mit der Botschaft, dass Datenqualität und Kontext entscheidend seien, um KI erfolgreich für bessere Geschäftsentscheidungen zu nutzen, schrieb Michael Briest am Dienstag in seinem Ausblick./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP SE Buy
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
149,10 € 		Abst. Kursziel*:
37,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
144,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,05%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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