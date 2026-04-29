ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Präsentation von Konzernchef Christian Klein auf der SAP-Veranstaltung "SAPPHIRE" vom 11. bis 13. Mai dürfte das Thema Daten und Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus stehen mit der Botschaft, dass Datenqualität und Kontext entscheidend seien, um KI erfolgreich für bessere Geschäftsentscheidungen zu nutzen, schrieb Michael Briest am Dienstag in seinem Ausblick./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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