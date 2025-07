TecDAX-Handel aktuell: So steht der TecDAX aktuell

Der TecDAX verliert am zweiten Tag der Woche an Wert.

Am Dienstag sinkt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,58 Prozent auf 3 854,55 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 649,382 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,004 Prozent stärker bei 3 877,38 Punkten, nach 3 877,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 886,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 847,79 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wurde der TecDAX mit 3 846,85 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 636,42 Punkte. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2024, einen Stand von 3 310,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 12,16 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 973,18 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 1,18 Prozent auf 23,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,11 Prozent auf 90,70 EUR), ATOSS Software (+ 0,85 Prozent auf 142,20 EUR), Formycon (+ 0,54 Prozent auf 28,15 EUR) und Nordex (+ 0,54 Prozent auf 16,91 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen IONOS (-2,51 Prozent auf 38,90 EUR), HENSOLDT (-2,36 Prozent auf 95,10 EUR), Siltronic (-2,16 Prozent auf 39,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,06 Prozent auf 45,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,84 Prozent auf 55,95 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 825 072 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,154 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,40 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at