freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|freenet-Investition
|
28.11.2025 10:03:43
TecDAX-Wert freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein freenet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit freenet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die freenet-Aktie 17,37 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das freenet-Papier investiert hätte, hätte er nun 57,571 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 28,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 631,55 EUR wert. Damit wäre die Investition 63,15 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete freenet eine Marktkapitalisierung von 3,36 Mrd. Euro. Das freenet-IPO fand am 03.12.1999 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer freenet-Aktie auf 68,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
