TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX gewinnt am Mittag an Fahrt.

Am Donnerstag springt der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,61 Prozent auf 3 393,18 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 507,173 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,363 Prozent auf 3 351,62 Punkte an der Kurstafel, nach 3 339,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 350,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 405,51 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,047 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 22.01.2024, den Wert von 3 304,31 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.11.2023, den Wert von 3 140,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 234,37 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 187,26 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Bechtle (+ 4,28 Prozent auf 48,24 EUR), Infineon (+ 3,27 Prozent auf 33,97 EUR), AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 34,99 EUR), Sartorius vz (+ 3,19 Prozent auf 342,50 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,06 Prozent auf 87,48 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen ADTRAN (-3,46 Prozent auf 6,14 USD), CompuGroup Medical SE (-3,17 Prozent auf 30,54 EUR), HENSOLDT (-0,65 Prozent auf 33,78 EUR), SMA Solar (-0,25 Prozent auf 48,34 EUR) und MorphoSys (-0,12 Prozent auf 65,26 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 638 971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 190,731 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Im TecDAX weist die freenet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,73 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at