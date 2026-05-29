WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

Index-Performance im Fokus 29.05.2026 12:27:19

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags im Plus

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Am Freitag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,69 Prozent höher bei 4 153,80 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 554,597 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,230 Prozent auf 4 134,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 125,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 132,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4 167,44 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.04.2026, lag der TecDAX bei 3 624,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 3 787,92 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.05.2025, den Wert von 3 852,02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,61 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4 167,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Siltronic (+ 6,36 Prozent auf 102,00 EUR), Bechtle (+ 3,77 Prozent auf 32,52 EUR), Eckert Ziegler (+ 3,02 Prozent auf 16,69 EUR), Nagarro SE (+ 2,15 Prozent auf 40,88 EUR) und EVOTEC SE (+ 2,05 Prozent auf 5,22 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-1,76 Prozent auf 66,90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,59 Prozent auf 26,04 EUR), HENSOLDT (-1,00 Prozent auf 89,10 EUR), Nordex (-0,91 Prozent auf 41,44 EUR) und Drägerwerk (-0,54 Prozent auf 92,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 226 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 175,133 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

28.05.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
17.04.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Drägerwerk vz. Halten DZ BANK
15.01.26 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Drägerwerk vz. Hold Jefferies & Company Inc.
