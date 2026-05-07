SUSS MicroTec Aktie
|87,25EUR
|7,10EUR
|8,86%
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Technologieunternehmen sei im ersten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn (Ebit) zwar wie erwartet auf niedrigem Niveau geblieben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aufträge hätten dafür Rekordniveau erreicht./rob/mf/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
|
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
54,42 €
|
Abst. Kursziel*:
28,62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
87,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19,77%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
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