HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Technologieunternehmen sei im ersten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn (Ebit) zwar wie erwartet auf niedrigem Niveau geblieben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aufträge hätten dafür Rekordniveau erreicht./rob/mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.