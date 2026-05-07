SUSS MicroTec Aktie

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WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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07.05.2026 13:08:34

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Technologieunternehmen sei im ersten Quartal bei Umsatz und operativem Gewinn (Ebit) zwar wie erwartet auf niedrigem Niveau geblieben, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aufträge hätten dafür Rekordniveau erreicht./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,42 € 		Abst. Kursziel*:
28,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
87,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-19,77%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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