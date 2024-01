TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der TecDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,38 Prozent auf 3 324,59 Punkte nach. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 481,391 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,222 Prozent auf 3 344,82 Punkte an der Kurstafel, nach 3 337,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 373,55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 310,59 Zählern.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 209,04 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.10.2023, den Wert von 2 994,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, bewegte sich der TecDAX bei 2 906,58 Punkten.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 3,63 Prozent auf 345,30 EUR), ADTRAN (+ 3,20 Prozent auf 7,58 USD), MorphoSys (+ 2,88 Prozent auf 34,98 EUR), United Internet (+ 2,52 Prozent auf 23,62 EUR) und HENSOLDT (+ 2,38 Prozent auf 24,98 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil AIXTRON SE (-4,22 Prozent auf 37,03 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,65 Prozent auf 28,79 EUR), Kontron (-3,35 Prozent auf 20,78 EUR), Nemetschek SE (-2,93 Prozent auf 76,18 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,37 Prozent auf 96,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 862 954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 163,150 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,36 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

