TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter

Der TecDAX notierte am Donnerstag im Minus.

Der TecDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,40 Prozent schwächer bei 3 211,52 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 502,672 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,051 Prozent fester bei 3 258,73 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 257,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 259,58 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 176,76 Zählern.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 3,44 Prozent nach. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.03.2024, den Stand von 3 383,65 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 18.01.2024, bei 3 269,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.04.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 321,55 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 3,40 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 176,76 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 4,42 Prozent auf 22,43 EUR), EVOTEC SE (+ 1,82 Prozent auf 13,45 EUR), freenet (+ 1,66 Prozent auf 26,92 EUR), Energiekontor (+ 1,43 Prozent auf 61,40 EUR) und Telefonica Deutschland (+ 1,42 Prozent auf 2,43 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Sartorius vz (-15,41 Prozent auf 278,90 EUR), HENSOLDT (-3,48 Prozent auf 37,20 EUR), Nemetschek SE (-2,85 Prozent auf 81,70 EUR), Bechtle (-2,18 Prozent auf 45,82 EUR) und CANCOM SE (-2,03 Prozent auf 28,96 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 320 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 198,872 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die United Internet-Aktie präsentiert mit 10,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at