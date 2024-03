TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8,04 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 12,441 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,41 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 341,01 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 241,01 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für AIXTRON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,14 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

