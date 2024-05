TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren freenet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die freenet-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die freenet-Aktie bei 21,74 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die freenet-Aktie investiert hat, hat nun 459,982 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen freenet-Anteile wären am 09.05.2024 10 919,96 EUR wert, da der Schlussstand 23,74 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 9,20 Prozent vermehrt.

freenet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,01 Mrd. Euro. freenet-Anteile wurde am 03.12.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines freenet-Anteils bei 68,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at