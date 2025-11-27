TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Anteile betrug an diesem Tag 13,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 747,664 AIXTRON SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 17,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 267,29 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32,67 Prozent.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 1,94 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at