TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Carl Zeiss Meditec-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Carl Zeiss Meditec-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,65 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,619 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Anteile wären am 22.05.2024 438,34 EUR wert, da der Schlussstand 94,90 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 338,34 Prozent erhöht.

Der Carl Zeiss Meditec-Wert an der Börse wurde auf 8,31 Mrd. Euro beziffert. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Anteils auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at