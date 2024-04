TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die freenet-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit freenet-Anteilen statt. Der Schlusskurs der freenet-Aktie betrug an diesem Tag 20,18 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 49,554 freenet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 310,21 EUR, da sich der Wert eines freenet-Anteils am 11.04.2024 auf 26,44 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,02 Prozent angezogen.

Alle freenet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,14 Mrd. Euro. Am 03.12.1999 wagte die freenet-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs eines freenet-Anteils lag damals bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at