freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Rentabler freenet-Einstieg? 07.11.2025 10:04:27

TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in freenet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,036 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875,22 EUR wert. Mit einer Performance von -12,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,12 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der freenet-Anteile an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: freenet

06.11.25 freenet Neutral UBS AG
06.11.25 freenet Buy Warburg Research
06.11.25 freenet Outperform Bernstein Research
10.10.25 freenet Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

freenet AG 27,72 2,06% freenet AG

