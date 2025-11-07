freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Rentabler freenet-Einstieg?
|
07.11.2025 10:04:27
TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in freenet von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das freenet-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,036 freenet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 875,22 EUR wert. Mit einer Performance von -12,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
freenet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,12 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der freenet-Anteile an der Börse XETRA war der 03.12.1999. Ihren ersten Handelstag begann die freenet-Aktie bei 68,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|27,72
|2,06%
