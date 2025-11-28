HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
Frühe Anlage
|
28.11.2025 10:03:43
TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HENSOLDT-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HENSOLDT-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des HENSOLDT-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,46 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hat, hat nun 8,026 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 559,39 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 459,39 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für HENSOLDT eine Börsenbewertung in Höhe von 7,97 Mrd. Euro. HENSOLDT-Anteile wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ein HENSOLDT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
