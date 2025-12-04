Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 04.12.2025 10:03:38

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Carl Zeiss Meditec-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 26,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,204 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 03.12.2025 1 645,08 EUR wert, da der Schlussstand 43,06 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,51 Prozent gesteigert.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 3,76 Mrd. Euro bewertet. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Carl Zeiss Meditec-Papiers wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Carl Zeiss Meditec

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen

26.11.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
28.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 43,06 0,37% Carl Zeiss Meditec AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen