Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Investmentbeispiel
|
04.12.2025 10:03:38
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 26,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,204 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 03.12.2025 1 645,08 EUR wert, da der Schlussstand 43,06 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,51 Prozent gesteigert.
Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 3,76 Mrd. Euro bewertet. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Carl Zeiss Meditec-Papiers wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
04.12.25
|TecDAX aktuell: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
02.12.25
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
01.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.11.25
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|11.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|43,06
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.