TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Carl Zeiss Meditec-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Carl Zeiss Meditec-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 26,18 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 38,204 Carl Zeiss Meditec-Aktien. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 03.12.2025 1 645,08 EUR wert, da der Schlussstand 43,06 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,51 Prozent gesteigert.

Carl Zeiss Meditec wurde am Markt mit 3,76 Mrd. Euro bewertet. Am 22.03.2000 wagte die Carl Zeiss Meditec-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des Carl Zeiss Meditec-Papiers wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at