Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

26.11.2025 10:13:52

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark geht skeptisch in die Jahreszahlen der Jenaer am 11. Dezember. Einige Experten lägen mit ihren Prognosen allerdings unter dem Konsens, sodass auf eine kleine Enttäuschung keine überaus große Kursreaktion erfolgen müsse, schrieb er am Dienstagabend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
45,78 € 		Abst. Kursziel*:
2,66%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
45,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,26%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

