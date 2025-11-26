NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark geht skeptisch in die Jahreszahlen der Jenaer am 11. Dezember. Einige Experten lägen mit ihren Prognosen allerdings unter dem Konsens, sodass auf eine kleine Enttäuschung keine überaus große Kursreaktion erfolgen müsse, schrieb er am Dienstagabend./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.