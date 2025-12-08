Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Performance unter der Lupe
|
08.12.2025 10:04:39
TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Die Nordex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nordex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,781 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 25,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 927,44 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,26 Prozent eingebüßt.
Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,13 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nordex-Anteilsschein bei 9,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten
|
09:29
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
04.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.12.25
|EQS-News: Nordex Group sichert sich Auftrag über 118 MW in Polen (EQS Group)