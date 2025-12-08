Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

Performance unter der Lupe 08.12.2025 10:04:39

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nordex-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Nordex-Investment gewesen.

Die Nordex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 27,95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Nordex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 35,781 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.12.2025 auf 25,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 927,44 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,26 Prozent eingebüßt.

Nordex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,13 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nordex-Aktie fand am 02.04.2001 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Nordex-Anteilsschein bei 9,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

