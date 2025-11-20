TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMA Solar-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der SMA Solar-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,05 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 829,876 SMA Solar-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 912,86 EUR, da sich der Wert eines SMA Solar-Anteils am 19.11.2025 auf 34,84 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 189,13 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SMA Solar eine Börsenbewertung in Höhe von 1,06 Mrd. Euro. Am 27.06.2008 fand der erste Handelstag des SMA Solar-Papiers an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der SMA Solar-Aktie lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at