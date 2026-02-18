ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|Medienbericht
|
18.02.2026 13:33:40
thyssenkrupp-Aktie im Plus: Konzern prüft wohl Abspaltung oder Börsengang von Materials Services
"Wir sind zuversichtlich, dass Materials Services erfolgreich an den Kapitalmarkt gebracht werden kann - auch in einem herausfordernden Umfeld", kommentierte ein Sprecher von thyssenkrupp die Informationen. Wann dies genau geschehe, mache man wie bei jeder geplanten Transaktion auch vom Marktumfeld abhängig. Klar sei, dass der Konzern eine Verselbstständigung der Sparte anstrebe. "In welcher Struktur dies geschehen kann, werden wir sorgfältig prüfen", so der Sprecher.
Der Markt im Werkstoffhandel biete Potenzial für Konsolidierung, fügte er hinzu. Dies begreife man als Chance für Materials Services. Die Strukturanpassungen seien abgeschlossen, mit einer deutlich verbesserten Kostenbasis sei Material Services gut im Markt aufgestellt. Für den Wettbewerber Klöckner & Co hat Worthington Steel ein Übernahmeangebot in Höhe von 2,4 Milliarden Dollar vorgelegt.
thyssenkrupp-CEO Miguel Lopez will den Ruhrkonzern in eine Finanzholding mit eigenständig operierenden Gesellschaften umbauen. TKMS und Nucera sind bereits an die Börse gebracht worden, mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Steel International wird über einen Verkauf der Stahlsparte Steel Europe verhandelt.
Die thyssenkrupp-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,36 Prozent fester bei 11,09 Euro.
DOW JONES
