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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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10.11.2026 04:12:12

UBS: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, UBS (NYSE:UBS) announced that it expects total capital returns to exceed pre-acquisition levels. Completing the Credit Suisse integration ahead of schedule frees up capital for share buybacks and dividend growth. Three things management said stand out.

The bank is wrapping up system migrations ahead of its original timeline. This progress reduces operating drag and allows management to focus on core wealth management growth.

Earnings generation and synergy delivery enabled management to accelerate shareholder payouts. The firm has already repurchased $4.8 billion of shares year to date while building reserves for dividends.

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