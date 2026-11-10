UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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10.11.2026 04:12:12
UBS: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, UBS (NYSE:UBS) announced that it expects total capital returns to exceed pre-acquisition levels. Completing the Credit Suisse integration ahead of schedule frees up capital for share buybacks and dividend growth. Three things management said stand out.
The bank is wrapping up system migrations ahead of its original timeline. This progress reduces operating drag and allows management to focus on core wealth management growth.
Earnings generation and synergy delivery enabled management to accelerate shareholder payouts. The firm has already repurchased $4.8 billion of shares year to date while building reserves for dividends.
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Nachrichten zu UBS
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09.11.26
|Aufschläge in Zürich: Am Montagnachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
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09.11.26
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09.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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09.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
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09.11.26
|SMI aktuell: So performt der SMI aktuell (finanzen.at)
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09.11.26
|Gewinne in Zürich: SLI verbucht am Montagmittag Gewinne (finanzen.at)
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09.11.26
|SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
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09.11.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu UBS
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|28.10.26
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|07.10.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
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|DZ BANK
|28.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
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|07.10.26
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