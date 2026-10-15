Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie unter der Lupe
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15.10.2026 12:22:47
UBS AG beurteilt Bayer-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer vor den am 3. November erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Schwäche in der Agarsparte sollte bekannt sein und auf den bereits deutlich gemachten Ursachen beruhen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends in diesem Bereich für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 2027 dürften intakt bleiben. Die Dynamik in der Pharma-Sparte dürfte sich zudem fortgesetzt haben. Im Fokus stehe hier die Zulassung von Asundexian in den USA.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 45,27 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 36,96 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden heute 455 051 Bayer-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 22,7 Prozent aufwärts. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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