UBS AG: Buy für Deutsche Börse-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe knapp unter den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür war ein schwächer als erwartet ausgefallenes Nettozinsergebnis. Dieses außen vor gelassen, hätten alle vier Segmente die Umsatzschätzungen übertroffen.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 11:33 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 187,60 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11,94 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86 793 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

