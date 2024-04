UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für MTU Aero Engines-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Im ersten Quartal des Triebwerksbauers gebe es Enttäuschungspotenzial bei den Umsätzen, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Probleme der Lieferketten bremsten die Erholung des Servicegeschäfts.

Aktienauswertung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 12:36 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 213,90 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 21,55 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 106 450 MTU Aero Engines-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2024 um 9,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 17:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 17:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.