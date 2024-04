UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Commerzbank-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank nach einer bislang vergleichsweise guten Kursentwicklung in diesem Jahr von 17,40 auf 17,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mate Nemes nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Anpassungen an seinen Schätzungen vor - unter anderem wegen der Erwartung, dass Zinssenkungen verzögert werden. Dies sei förderlich für das Nettozinseinkommen.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:51 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 13,17 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 35,91 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 362 454 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Anteilsschein 22,4 Prozent. Am 15.05.2024 dürfte Commerzbank die Bilanz für Q1 2024 veröffentlichen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2024 / 21:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 21:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.