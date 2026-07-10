UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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10.07.2026 06:00:19
UBS helped trigger exodus from Blue Owl private credit fund
Bank advised some clients to cut exposure, hitting a fund it had been instrumental in setting upWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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