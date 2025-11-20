Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
20.11.2025 16:38:00
Umsatz pro Mitarbeiter: Apple nicht an der Spitze
Apple beeindruckt mit 2,4 Mio. USD Umsatz pro Mitarbeiter, liegt aber im Branchenvergleich nicht an der Spitze. Zwei Unternehmen übertreffen Apple deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
