Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
20.04.2026 09:21:42
Unicredit: Commerzbank ist «überbewertet»
Nächste Runde im Übernahmekampf: In einem Bericht zeigt die Unicredit sehr kritische Worte für das Geschäftsmodell der Commerzbank und bezeichnet sie als «überbewertet». Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbank
|
10:26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)
|
09:46
|AKTIEN IM FOKUS: Commerzbank top - Deutsche Bank flop (dpa-AFX)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
16.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
16.04.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Commerzbank - 'Buy' (dpa-AFX)
|
16.04.26
|Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Commerzbank-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A. Az.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|36,38
|1,45%