ASML NV Aktie

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

19.12.2025 18:01:00

Up 50% in 2025, Should You Buy ASML Stock Right Now?

ASML's (NASDAQ: ASML) stock closed at a record high of $1,140.92 per share on Dec. 3. It's pulled back slightly over the past two weeks, but it's still up nearly 50% for the year. It also easily outperformed the Nasdaq Composite's year-to-date gain of about 20%.The Dutch semiconductor equipment maker has become a hot investment again as bulls rush toward artificial intelligence (AI) stocks. But should you still buy this high-flying stock right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
