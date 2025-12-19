ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
|
19.12.2025 18:01:00
Up 50% in 2025, Should You Buy ASML Stock Right Now?
ASML's (NASDAQ: ASML) stock closed at a record high of $1,140.92 per share on Dec. 3. It's pulled back slightly over the past two weeks, but it's still up nearly 50% for the year. It also easily outperformed the Nasdaq Composite's year-to-date gain of about 20%.The Dutch semiconductor equipment maker has become a hot investment again as bulls rush toward artificial intelligence (AI) stocks. But should you still buy this high-flying stock right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ASML NVmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)