Verluste in Europa: STOXX 50 verliert am Mittag

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,35 Prozent tiefer bei 4 253,69 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,143 Prozent leichter bei 4 262,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 268,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 243,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 262,53 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,141 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 051,66 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 21.11.2023, mit 3 948,30 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 942,21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,95 Prozent. 4 279,61 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 68,22 EUR), Bayer (+ 0,80 Prozent auf 29,00 EUR), BASF (+ 0,76 Prozent auf 46,40 EUR), Diageo (+ 0,74 Prozent auf 29,89 GBP) und Allianz (+ 0,66 Prozent auf 251,05 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen HSBC (-7,86 Prozent auf 5,93 GBP), Glencore (-3,84 Prozent auf 3,75 GBP), Novartis (-1,41 Prozent auf 89,49 CHF), Rio Tinto (-1,16 Prozent auf 51,70 GBP) und GSK (-1,08 Prozent auf 16,60 GBP).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 20 641 610 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 513,108 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,12 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

