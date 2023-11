Verluste in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein

Der DAX zeigt sich am Mittag wenig bewegt.

Um 12:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent auf 15 886,73 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,618 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der DAX 0,025 Prozent leichter bei 15 915,24 Punkten, nach 15 919,16 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 15 882,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 15 929,93 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 20.10.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 14 798,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 574,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, lag der DAX-Kurs bei 14 431,86 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12,92 Prozent zu. Bei 16 528,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,14 Prozent auf 11,93 EUR), Sartorius vz (+ 1,94 Prozent auf 279,10 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 159,65 EUR), adidas (+ 1,70 Prozent auf 182,70 EUR) und Zalando (+ 1,65 Prozent auf 23,44 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-18,72 Prozent auf 33,69 EUR), Siemens (-0,71 Prozent auf 147,40 EUR), Porsche (-0,70 Prozent auf 90,28 EUR), Henkel vz (-0,51 Prozent auf 70,92 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,26 Prozent auf 108,56 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 20 732 895 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,83 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

