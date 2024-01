Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus

Der DAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 16 941,71 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,712 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,212 Prozent tiefer bei 16 925,39 Punkten, nach 16 961,39 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 16 860,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16 941,71 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 29.12.2023, den Stand von 16 751,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, den Stand von 14 687,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 150,03 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. Bei 16 967,72 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern markiert.

Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Continental (+ 3,47 Prozent auf 76,98 EUR), Zalando (+ 3,45 Prozent auf 19,66 EUR), Rheinmetall (+ 3,03 Prozent auf 326,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,42 Prozent auf 85,34 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,03 Prozent auf 28,20 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-4,86 Prozent auf 30,75 EUR), Infineon (-2,40 Prozent auf 33,52 EUR), Sartorius vz (-1,75 Prozent auf 326,00 EUR), Merck (-1,41 Prozent auf 153,70 EUR) und Commerzbank (-1,31 Prozent auf 10,58 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 9 446 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 187,152 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,22 Prozent, die höchste im Index.

