voestalpine-Aktie dennoch höher: Deutsche Bank passt Kursziel für voestalpine leicht nach unten an

Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Bastian Synagowitz gleichzeitig bestätigt.

Bei den zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen des Unternehmens erwartet die Deutsche Bank eine starke Performance, welche aber ergebnisseitig durch Einmaleffekte gebremst werde. Angesichts des Engagements in defensiven Nischen seien die voest-Aktien attraktiv bewertet.

An der Wiener Börse notierten die voestalpine-Titel am Mittwoch letztlich mit plus 1,62 Prozent bei 25,10 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

