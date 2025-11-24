voestalpine-Aktie höher: Barclays hebt Kursziel deutlich an und bleibt bei "Overweight"

Die britische Großbank sieht voestalpine operativ und marktseitig klar im Aufwind und stuft die Bewertung als attraktiv ein.

Die Analysten der britischen Großbank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen voestalpine von 30,0 Euro auf 35,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung des Analystenteams um Tom Zhang lautet auf "Overweight"

Die Barclays-Epxerten sehen voestalpine "angesichts der kurzfristigen operativen Hebelwirkung auf die Volumina, einer sich verbessernden Rohstoffkostenbasis und der Exposition gegenüber sich erholenden Endmärkten Energie, Automobil, Luft- und Raumfahrt als gut positioniert für die sich verbessernden europäischen Märkte. Auch die Bewertung erscheint im Vergleich zu Wettbewerbern und den Niveaus vor COVID attraktiv".

Beim Gewinn je Aktie (adjusted) erwarten die Barclays-Analysten 2,48 Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 und 3,58 Euro für 26/27. Die Dividenden sollen sich für 2025/26 auf 0,70 Euro pro Wertpapier sowie 1,10 für 26/27 belaufen.

Zum Vergleich: Am Montag notieren die voestalpine-Aktien an der Wiener Börse zeitweise mit einem Plus von 3,97 Prozent bei 35,64 Euro.

rst/ger

ISIN AT0000937503 WEB http://www.voestalpine.com